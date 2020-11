Business news: Del Re, Italia e Sudafrica insieme per la ripresa post-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, è intervenuta in videoconferenza all'apertura della settima edizione del Southern Africa Europe Ceo Dialogue, organizzato da The European House- Ambrosetti. "Da sempre forti relazioni uniscono il Sudafrica e l'Italia. Un'amicizia profonda e sincera tra due Nazioni che restano distanti solo dal punto di vista geografico", ha esordito la vice ministra. "Il governo italiano intende rafforzare la nostra relazione multiforme a tutti i livelli, sicuramente politico ed economico, ma anche estendendola ai settori scientifico e culturale che sono strumentali per stabilire un partenariato strategico di ampio respiro", ha dichiarato Del Re. "La prossima Presidenza italiana del G20 sarà un'occasione unica per lavorare insieme nell'affrontare le sfide globali. Il Sudafrica avrà l'opportunità di portare sul tavolo le principali istanze del continente africano, tra cui lo sviluppo sostenibile, l'emancipazione giovanile e femminile. Poiché queste sono priorità fondamentali anche per noi, siamo pronti a stabilire sinergie con il Sudafrica nel quadro del G202”, ha proseguito la vice responsabile della Farnesina. Per la vice ministra, "nonostante le attuali difficoltà che il Sudafrica –come molti altri paesi- sta attraversando a causa della situazione globale, è nostro auspicio che le riforme economiche lungimiranti messe in atto dal presidente Ramaphosa, insieme all'attuazione dell'Accordo continentale di libero scambio africano (Afcta), porteranno vantaggi economici a entrambi i nostri continenti". "Dobbiamo essere preparati per la fase post-Covid. Nonostante la crisi, gli indicatori mostrano che ci saranno future opportunità in economia. Una forte partnership italo sudafricana può fare la differenza”, ha concluso Del Re. (Res)