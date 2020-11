Business news: Oms, intensificare preparativi alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della Sanità ha esortato i Paesi africani ad intensificare i preparativi per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, in vista della futura messa a disposizione di un rimedio contro il virus. In un comunicato, l'Oms rileva che i 47 Paesi del continente che aderiscono all'Oms non sono pronti a tenere quella che sarà la più grande campagna di immunizzazione mai vista in Africa: tutti hanno ricevuto lo strumento di valutazione dell'organismo, che è destinato ai ministeri della salute e si propone di fornire una tabella di marcia per pianificare l'introduzione del vaccino Covid-19, ma hanno totalizzato un punteggio del solo 33 per cento quanto a prontezza al lancio del vaccino. Lo strumento copre 10 aree chiave: pianificazione e coordinamento, risorse e finanziamenti, regolamenti sui vaccini, fornitura di servizi, formazione e supervisione, monitoraggio e valutazione, logistica dei vaccini, sicurezza e sorveglianza dei vaccini e comunicazioni e coinvolgimento della comunità. Secondo Oms, quaranta paesi hanno aggiornato lo strumento e fornito dati all'Oms. "La più grande campagna di immunizzazione nella storia dell'Africa è dietro l'angolo, e i governi africani devono accelerare con urgenza la preparazione. La pianificazione e la preparazione determineranno o interromperanno questo sforzo senza precedenti e abbiamo bisogno di una leadership e di un impegno attivi dai più alti livelli di governo con piani e sistemi di coordinamento nazionale solidi e completi messi in atto", ha dichiarato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Oms per l'Africa. (Com)