Business news: crolla miniera d’oro illegale in Zimbabwe, almeno 40 minatori intrappolati

- Almeno 40 minatori sono rimasti intrappolati in seguito ad un crollo avvenuto in una miniera d'oro in disuso di Ran, nei pressi della città di Bindura, nel nord dello Zimbabwe. È quanto riferito in una nota dalla Federazione nazionale dei minatori dello Zimbabwe, secondo cui i minatori stavano lavorando senza permesso al momento del crollo di un pozzo all’interno della miniera in disuso. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Incidenti di questo genere sono frequenti in Zimbabwe. Nel febbraio 2019 almeno 24 minatori illegali sono morti nel crollo e nel conseguente allagamento di un pozzo sul fondo di una miniera nello Zimbabwe centrale, mentre nel maggio 2019 almeno altri nove sono morti in seguito ad un’esplosione avvenuta in una miniera d'oro a Mazowe, nel nord del Paese. Lo Zimbabwe è ricco di risorse minerarie che rappresentano una delle principali fonti di reddito per il Paese, dove l'oro da solo rappresenta il 60 per cento delle esportazioni. (Res)