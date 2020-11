Business news: cinese Xiaomi apre suo primo negozio in El Salvador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante tecnologico cinese Xiaomi ha aperto il 25 novembre il suo primo negozio in El Salvador, considerato il più grande del marchio in Sudamerica. Lo rende noto la compagnia sul proprio sito web. "L'accettazione e il successo del marchio nel paese, insieme agli utenti che hanno mostrato interesse per più prodotti Xiaomi sui nostri social network, ci hanno portato a prendere la decisione di aprire un un negozio nel Paese", ha spiegato nella cerimonia di apertura il rappresentante di Xiaomi in El Salvador, Ricardo Dominguez. All'inaugurazione era presente l'incaricato dell'ambasciata cinese a San Salvador Huang Kunyu, che ha sottolineato il successo del marchio in Cina e l'importanza del mercato delle telecomunicazioni in El Salvador. "Sono convinto che in futuro sempre più importanti aziende cinesi verranno in El Salvador per investire e aprire attività commerciali, portando prodotti cinesi di alta qualità ai nostri amici salvadoregni e generando così enormi opportunità di sviluppo e occupazione", ha detto Huang. (Cip)