Business news: Cina, entrato in funzione primo reattore nucleare nazionale con tecnologia Hualong One

- Il primo impianto nucleare della Cina che utilizza la tecnologia Hualong One, un reattore di terza generazione sviluppato a livello nazionale, è stato collegato questa mattina con successo alla rete nella provincia sudorientale cinese del Fujian. Secondo la stampa cinese, al momento della connessione, l'unità numero 5 della centrale nucleare di Fuqing della China National Nuclear Corporation (Cnnc) ha iniziato a generare elettricità. "Tutti i suoi indicatori tecnici hanno soddisfatto gli standard stabiliti e l'unità di potenza funziona bene, ponendo una solida base per la sua successiva operazione commerciale", ha affermato Zhao Hao, direttore generale della centrale nucleare di Fuqing. "Il traguardo raggiunto segnala un grande miglioramento della competitività dell'industria nucleare cinese, che è di grande importanza per il piano di ristrutturazione energetica del paese e per il perseguimento di uno sviluppo a basse emissioni di anidride carbonica", secondo Zhao. L'unità sarà sottoposta a vari test, incluso il funzionamento continuo a piena potenza, prima di iniziare le operazioni commerciali entro la fine dell'anno. (Cip)