Business news: Emirati, AquaChemie avvia costruzione terminal petrolchimico porto Jebel Ali

- AquaChemie Middle East, compagnia specializzata nel settore chimico e parte del gruppo emiratino AquaChemie Group, ha avviato la costruzione di un nuovo terminal petrolchimico di Dp World presso il porto di Jebel Ali, a Dubai. Lo riferisce il portale di informazione economica "Trade Arabia". Il progetto, per un valore di 150 milioni di dirham emiratini (40 milioni di dollari), fungerà da porta commerciale per facilitare e dare impulso al commercio – in crescita – di prodotti petrolchimici nel Medio Oriente e nel mondo, al contempo fornendo una soluzione alla mancanza di strutture per la redistribuzione e lo stoccaggio di prodotti chimici nel porto di Jebel Ali. Il terminal di stoccaggio avrà una capacità totale prevista di circa 40 mila metri cubi, di cui 35 mila in serbatoi di stoccaggio alla rinfusa e 5.000 in serbatoi a norma Iso. (Res)