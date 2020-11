Covid: Raggi, riaprire ospedale San Giacomo, è battaglia giusta da fare insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi insieme a me c’erano professionisti della sanità, ex lavoratori del San Giacomo, il presidente dell’associazione commercianti del centro storico, cittadini e residenti. Erano presenti, tra gli altri, il professor Fabio Biferali, il chirurgo Massimo Martelli, la promotrice della petizione per la riapertura Anna Rita Cammerata, il segretario di Roma del Nursind (sindacato infermieri) Stefano Baroni, il giornalista ed ex senatore Furio Colombo, la scrittrice Edith Bruck", ha continuato la prima cittadina di Roma. "Il San Giacomo e il Forlanini, devono rappresentare presidi pubblici fondamentali sul territorio e possono essere rimessi in funzione con investimenti non troppo onerosi. Sono tantissime le voci che chiedono la riapertura di queste strutture. È quello che i cittadini si aspettano. È una battaglia giusta che dobbiamo fare insieme", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)