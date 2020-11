Business news: Giappone, assegnati a spagnola Univergy Solar 4 parchi solari da 12,6 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Univergy Solar si è aggiudicata la gara d'appalto organizzata dal governo giapponese per la realizzazione di quattro parchi solari con una potenza totale di circa 12,6 MW. Come riferisce l'azienda in una nota, tra i progetti in questione spicca il parco solare galleggiante nella regione di Kagawa Mikicho con una capacità di 7,8 MW che entrerà nella sua fase finale di sviluppo entro il primo trimestre del 2021. Univergy Solar ha inoltre in cantiere altri due parchi nella regione di Tohoku, nella parte settentrionale del Giappone, rispettivamente da 651 KM e da 1,2 MW. Infine, l'ultimo progetto con una capacità di 3 MW si realizzerà a Kagoshima Satsuma Sendai con una capacità di 3 MW. (Spm)