Business news: Cina, Tesla inizierà a produrre caricabatterie per veicoli elettrici nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense di auto elettriche Tesla inizierà a produrre caricabatterie per veicoli elettrici in Cina nel 2021. In una nota, Tesla ha fatto sapere che prevede di investire 42 milioni di yuan (6,4 milioni di dollari) in una nuova fabbrica per realizzare la sua terza generazione di caricabatterie rapidi, nota come il Supercharger V3. La fabbrica sorgerà vicino al mega stabilimento dell'azienda a Shanghai. Attualmente, la casa automobilistica vende le sue auto elettriche Modello 3 in Cina e prevede di consegnare i suoi Suv Modello Y nel 2021. Nel primo trimestre del prossimo anno, la compagnia prevede di raggiungere la capacità di produzione di 10 mila caricatori all'anno. Tesla ha venduto più di 13 mila veicoli in Cina a ottobre e il suo stabilimento di Shanghai mira a produrre 150 mila berline Modello 3 quest'anno e ha iniziato ad esportare alcuni veicoli in Europa. I dirigenti di Tesla hanno dichiarato che l'azienda amplierà la propria rete di ricarica per fornire un servizio migliore. La Cina ora importa dagli Stati Uniti caricabatterie per veicoli elettrici, solitamente installati nelle stazioni di ricarica o nei parcheggi. La Repubblica popolare, che offre ingenti sussidi per i veicoli elettrici mentre cerca di ridurre l'inquinamento da auto a benzina o diesel, ha ampliato la sua rete nazionale di punti di ricarica, una delle maggiori sfide per incoraggiare l'adozione di veicoli elettrici. (Cip)