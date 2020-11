Business news: Cina invita India a smettere di discriminare la sua industria tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino esorta l'India a interrompere la discriminazione nei confronti della Cina, per evitare di danneggiare ulteriormente la cooperazione bilaterale. Per la seconda volta in due giorni, il ministero degli Esteri cinese è intervenuto per rispondere al divieto imposto dall'India su prodotti e app cinesi. "Ciò che l'India ha fatto è una grave violazione dei principi di mercato e delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e dei legittimi diritti e interessi delle società cinesi", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, dopo che il ministero dell'Elettronica e della tecnologia dell'informazione indiano ha emesso un ordine per bloccare l'accesso degli utenti a 43 applicazioni di telefonia mobile. Il portavoce ha sottolineato che l'essenza della relazione commerciale tra Cina e India è "vantaggiosa per tutti" e porre ostacoli potrebbe essere "sia sottoproduttivo per gli investimenti interni che per la crescita economica nell'industria correlata in India nel lungo periodo". (Cip)