Business news: Cina, profitti industriali in aumento del 28,2 per cento a ottobre

- I profitti delle principali industrie della Cina sono stati pari a 642,91 miliardi di yuan (circa 97,8 miliardi di dollari) a ottobre, in aumento del 28,2 per cento su base annua. Lo hanno evidenziato i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Il ritmo di crescita è accelerato di 18,1 punti percentuali da settembre. Nei primi dieci mesi dell'anno, gli utili delle principali aziende industriali sono aumentati dello 0,7 per cento anno su anno a 5.010 miliardi di dollari (circa 762 miliardi di dollari), invertendo il calo del 2,4 per cento nel periodo gennaio-settembre. In particolare, i profitti delle imprese industriali controllate dallo stato sono scesi del 7,5 per cento da un anno a 1.290 miliardi di yuan (196,2 miliardi di dollari), mentre le imprese industriali nel settore privato hanno visto i loro profitti crescere dell'1,1 per cento anno su anno a 1.480 miliardi di yuan (225 miliardi di dollari). (Cip)