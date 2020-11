Business news: Cina, dal 2021 divieto totale di importazione di rifiuti solidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vieterà tutte le importazioni di rifiuti solidi dal primo gennaio 2021. Secondo un avviso emesso dal ministero dell'Ecologia e dell'ambiente, dal ministero del Commercio e dall'Amministrazione generale delle dogane cinesi, saranno vietati anche lo scarico, l'accatastamento e lo smaltimento di prodotti di scarto provenienti dall'estero sul territorio cinese. Secondo l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il divieto totale è il culmine delle politiche introdotte dal 2017 per eliminare gradualmente l'importazione di rifiuti solidi. Alla fine del 2017, la Cina ha vietato l'importazione di 24 tipi di rifiuti solidi, inclusi carta non differenziata, tessuti e scorie di vanadio. Il Paese ha iniziato a importare rifiuti solidi come fonte di materie prime negli anni Ottanta e per anni è stato il più grande importatore al mondo, nonostante la sua capacità limitata di smaltimento dei rifiuti. Le importazioni dello scorso anno sono ammontate a 13,48 milioni di tonnellate, in calo rispetto a 22,63 milioni di tonnellate nel 2018. Nei primi dieci mesi di quest'anno, tali importazioni sono crollate del 42,7 per cento su base annua. (Cip)