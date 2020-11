Business news: Italia-Giappone, Ice organizza partecipazione di imprese a fiera gioielleria di Tokyo Ijt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ice- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane sta organizzando una partecipazione collettiva di imprese italiane alla 32ma edizione della fiera International Jewellery Tokyo (Ijt), in programma nel centro espositivo Tokyo Big Sight dal 13 al 16 gennaio 2021. L’iniziativa rientra nel Piano Export Sud 2 finanziato con fondi del Programma operativo nazionale imprese e competitività (Ponic) a sostegno delle piccole e medie imprese provenienti dalla regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e da quelle in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). La fiera Ijt rappresenta un’opportunità importante – sia di radicamento sia di vendite immediate – perché vi intervengono solitamente oltre 25 mila operatori del settore da tutta l’area Asia-Pacifico. In Asia, inoltre, la crisi sanitaria sembra in fase di contenimento e si sta assistendo a una ripresa dei consumi definita “revenge shopping”. (Res)