Business news: Italia Turchia, il 10 dicembre incontro Commissione economico-commerciale (Jetco)

- Il 10 dicembre si svolgerà da remoto la Joint Economic Trade Commission (Jetco) Italia-Turchia, riunione organizzata su impulso del ministero degli Affari esteri italiano e del dicastero del Commercio estero Turco. Lo riferisce un comunicato stampa di Ice Agenzia. L’evento sarà presieduto dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e dalla ministra del Commercio estero turco, Ruhsar Pekcan. L’iniziativa è volta a promuovere e rafforzare la cooperazione economica e l’interscambio tra i due paesi e rappresenta una occasione unica per le aziende interessate ad entrare sul mercato Turco, o che desiderano entrare in contatto con investitori turchi interessati al mercato italiano. Le due economie sono interconnesse, con forte presenza di aziende italiane impiantate in Turchia e una crescente presenza turca in Italia. L’interscambio ha raggiunto 16,5 miliardi di euro nel 2019, a riprova della partnership commerciale e industriale tra i due stati. In questo contesto l’Ice- Agenzia, in collaborazione con il Turkey Italy Business Council (Deik), ha individuato i settori prioritari per i quali si prospettano le migliori opportunità di business. "Insieme con Confindustria e le Associazioni di Categoria, l’Ice Agenzia ha il piacere di rivolgere il presente Invito a tutte le aziende italiane potenzialmente interessate partecipare agli incontri che si svolgeranno a margine del Jetco", si legge in una nota. Dopo la sessione plenaria infatti, l’evento proseguirà con un Business Forum che coprirà cinque settori focus in cui è articolata la manifestazione: macchinari; energie alternative; infrastrutture, con particolare attenzione al settore ferroviario; aerospaziale; petrolchimico. Nella sessione pomeridiana sono previsti invece i B2B tra aziende italiane e turche appartenenti ai cinque settori di cui sopra. Sarà nostra premura comunicarvi i dettagli delle aziende turche partecipanti in un momento successivo. Per partecipare all’evento è necessario seguire le indicazioni presenti al link "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKXzQuie_t8pi0GBVpKZOmSRPUNFaTcCykF5NCSMn0a771kQ/viewform". (Res)