Business news: Emirati, nuove scoperte rafforzano obiettivo 5 milioni di barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente scoperta di nuove riserve di petrolio negli Emirati, rafforza l’obiettivo della compagnia Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) di raggiungere una capacità di produzione di 5 milioni di barili al giorno. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti, Suhail al Mazrui, in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter ufficiale. Il Consiglio supremo petrolifero emirato (Supreme Petroleum Council, Spc) ha annunciato recentemente nuove scoperte onshore di risorse petrolifere non convenzionali recuperabili stimate in 22 miliardi di barili. Le scoperte "riflettono le costanti operazioni di sviluppo condotte da Adnoc nel suo tentativo di raggiungere il suo obiettivo di aumentare la capacità di produzione di petrolio a 5 milioni di barili al giorno entro il 2030", ha dichiarato il ministro dell’Energia emiratino. L'Spc ha annunciato un aumento delle riserve di petrolio convenzionale di 2 miliardi di barili nell'emirato di Abu Dhabi. L'annuncio è avvenuto durante un incontro virtuale guidato dallo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, vice comandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti e vicepresidente dell'Spc. La scoperta produrrà un aumento dell'investimento di capitale della compagnia di idrocarburi emiratina Adnoc a 448 miliardi di dirham (102 miliardi di euro) nei prossimi cinque anni, che produrrà l'iniezione di 160 miliardi di dirham (36 miliardi di euro) nell'economia locale. (Res)