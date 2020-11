Business news: Algeria, Renault licenzia altri 476 lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault Algerie, azienda situata nell'ovest dell'Algeria, ha deciso di licenziare molti dei suoi dipendenti a causa dello stop della produzione. Dopo diversi mesi di inattività e incertezze sulle sorti della fabbrica e dei suoi 1.200 lavoratori, la direzione dell'impresa ha deciso, di comune accordo con il sindacato dell'azienda, di attuare un piano sociale che prevede il licenziamento per ragioni economiche di 476 lavoratori; il mantenimento di 200 dipendenti con contratti a tempo determinato fino alla scadenza (ma senza rinnovo); la messa in “disoccupazione tecnica” di 500 dipendenti. Questi ultimi riceveranno il 70 per cento dello stipendio fino alla fine del 2020 in attesa della ripresa o meno della produzione di veicoli prevista per gennaio 2021. Queste nuove misure arrivano due mesi dopo che centinaia di lavoratori hanno organizzato una manifestazione all'interno della fabbrica per denunciare il licenziamento di oltre 180 lavoratori a contratto. (Ala)