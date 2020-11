Amministrative: Lega Frosinone, alleanza centrodestra fondamentale nei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza del centrodestra è fondamentale nei territori. È quanto emerso dall'incontro con i vertici regionali della Lega, Francesco Zicchieri e Claudio Durigon, che si è svolto oggi a Frosinone. Secondo quanto rende noto la Lega provinciale, alla presenza del coordinatore provinciale Nicola Ottaviani, del consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli e dei parlamentari Gianfranco Rufa e Francesca Gerardi, unitamente agli altri quadri e dirigenti provinciali di partito, gli onorevoli Zicchieri e Durigon "hanno effettuato una disamina dell'attuale situazione politica regionale e nazionale, mettendo in rilievo le implicazioni nei territori locali. In particolare, Claudio Durigon "ha ribadito - si legge nella nota - l'importanza dell'alleanza di centrodestra, che dovrà proseguire ad essere fondamentale negli enti intermedi e nei Comuni, nella chiara alternativa alla sinistra, tenuto conto del totale immobilismo economico e sociale del Paese a cui il Governo Conte sta riducendo i territori centrali e periferici". (segue) (Com)