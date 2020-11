Amministrative: Lega Frosinone, alleanza centrodestra fondamentale nei territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo scopo, è stata sottolineata "l'Importanza di individuare i candidati a sindaco per le prossime elezioni di primavera, oltre all'ultimazione delle liste della Lega, che non potranno - continua la nota - prescindere da una effettiva condivisione degli ideali e dei valori che il Partito continua a proporre ad ogni livello. Nelle elezioni per i Comuni superiori a 15.000 abitanti, inoltre, come Alatri e Sora, non potranno essere ammesse differenziazioni di sorta o distinguo inappropriati, in quanto tutti hanno l'obbligo di raggiungere l'obiettivo di allargare qualitativamente e quantitativamente la base del consenso popolare, seguendo l'impostazione consolidata dello stesso Matteo Salvini". (Com)