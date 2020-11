Covid: Raggi, riaprire ospedale San Giacomo, è battaglia giusta da fare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono stata presso l’ex Ospedale San Giacomo di Roma. Si trova in via Canova, una traversa di via del Corso, proprio nel cuore del centro storico. La struttura è chiusa da diversi anni. E in tanti oggi siamo venuti qui per ribadire la necessità di riaprire e riattivare al più presto l’ospedale San Giacomo in modo che possa accogliere pazienti Covid a bassa e media intensità, ma anche svolgere funzioni ambulatoriali". Lo afferma in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "In questo momento difficile per tutti a causa della pandemia sarebbe un obiettivo importantissimo da raggiungere insieme. Così come anche la riapertura di altri ospedali storici di Roma come il Forlanini, il nuovo Regina Margherita e il San Gallicano". (segue) (Rer)