Business news: premier cinese Li, "politiche per l'occupazione ampliate su tutta la linea"

- L'occupazione è al primo posto nelle sei aree prioritarie del governo della Cina: aiutare gli oltre cento milioni di entità del mercato a sopravvivere è un modo efficace per salvaguardare il lavoro e aumentare il reddito e il consumo. Lo ha dichiarato il 24 novembre il primo ministro cinese Li Keqiang nel corso della quinta tavola rotonda ("1+6") con i vertici delle organizzazioni economiche internazionali, che ha presieduto in videoconferenza. Presenti il presidente della Banca mondiale David Malpass, la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva, il vicedirettore generale dell'Organizzazione del commercio (Omc) Alan Wolff, il direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) Guy Ryder, il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) Angel Gurría e il presidente del Consiglio per la stabilità finanziaria (Fsb) Randal Quarles. Secondo Li, la Cina ha rafforzato in modo completo la sua politica di occupazione e ha cercato di mantenere stabile il livello occupazionale e creare più posti di lavoro attraverso mezzi basati sul mercato. "Finora l'occupazione si è mantenuta stabile in Cina nel suo complesso. Nei primi dieci mesi sono stati aggiunti 10,09 milioni di posti di lavoro urbani, raggiungendo l'obiettivo prima del previsto. A ottobre, il tasso di disoccupazione rilevato nelle aree urbane è sceso al 5,3 per cento ed è stata evitata la disoccupazione su larga scala. Nelle zone rurali, i lavoratori migranti che lavorano l'uno per l'altro e si aiutano a vicenda a trovare un lavoro hanno contribuito ad alleviare la pressione della disoccupazione", ha spiegato il premier. (segue) (Cip)