Business news: Italia-Pakistan, il 3 dicembre webinar Ice sulla cooperazione industriale

L'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con l'ambasciata del Pakistan in Italia, ha organizzato per il 3 dicembre alle 10, ora di Roma, un webinar sulla cooperazione industriale. Scopo dell'evento è illustrare alle aziende italiane interessate al mercato pakistano le opportunità di cooperazione e di investimento offerte dal Paese asiatico, con particolare attenzione ai costruttori di macchine utensili. Il webinar, in inglese, presenterà i due centri di formazione tecnologica finanziati con fondi pubblici italiani e appena inaugurati in Pakistan: il centro calzaturiero di Lahore, aperto con il supporto di Assomac, e quello tessile di Faisalabad, creato con il fattivo appoggio di Acimit. L'apertura dei due centri punta a sensibilizzare le aziende pakistane all'offerta di macchine utensili italiane, tramite la formazione del personale locale destinato a gestirle. Saranno anche illustrate le politiche del governo del Pakistan volte ad attrarre nel Paese investimenti esteri e sostenere le aziende straniere intenzionate a intraprendere attività.