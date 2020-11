Business news: Italia-Thailandia, a gennaio e marzo a Bangkok due iniziative di promozione della moda italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio e a marzo dell’anno prossimo in Thailandia si svolgeranno due iniziative di promozione del Sistema Moda italiano, nell’ambito di un più ampio progetto promozionale per il quale l’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha recentemente concluso un accordo con il Gruppo Cds, uno dei principali attori thailandesi della grande distribuzione organizzata. La campagna promozionale “Falling in love italiano” includerà una serie di eventi nel centro commerciale Chidlom di Bangkok, tra i principali della capitale. Nella fase dal 15 al 27 gennaio 2021 il focus sarà su calzature e borse, mentre dal 3 al 31 marzo l’attenzione di concentrerà sull’abbigliamento e gli accessori. Il Gruppo Cds, spiega l’Ice, avvierà la promozione con alcuni prodotti italiani già presenti, attraverso i produttori o i loro agenti/importatori/distributori. È tuttavia disponibile a valutare la possibilità di ampliare le proprie referenze e ha chiesto di poter ricevere manifestazioni di interesse da parte di aziende italiane, anche non già presenti sul mercato thailandese. (Res)