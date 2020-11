Business news: Taiwan, direzione bilancio rivede crescita Pil al 2,54 per cento per l'anno in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione generale del Bilancio, della contabilità e delle statistiche (Dgbas) di Taiwan ha rivisto oggi il tasso di crescita del prodotto interno lordo (Pil) del paese per il 2020 al 2,54 per cento, in aumento di 0,98 punti percentuali rispetto alla precedente previsione, elaborata ad agosto, dell'1,56 per cento. Tsai Yu-tai, capo del dipartimento di Statistica della Dgbas, ha attribuito la correzione al rialzo della proiezione a una "performance molto migliore del previsto" nelle esportazioni. Secondo Tsai, la Dgbas ha alzato le sue stime di crescita per ciascuno dei primi tre trimestri, con il terzo trimestre che ha visto il maggiore aumento, al 3,92 per cento, dalla precedente stima del 2,01 per cento, grazie a sei miliardi di dollari in più rispetto al previsto nelle esportazioni. "Se la previsione è accurata, la crescita del 3,92 per cento sarebbe la più alta dal secondo trimestre del 2015", ha detto Tsai. Sebbene le forti esportazioni abbiano spinto al rialzo la stima della crescita, le previsioni per gli investimenti e i consumi privati nel 2020 sono state entrambe riviste al ribasso. "Si prevede che i consumi privati registrino un tasso di crescita negativo del 2,52 per cento per l'anno, peggiore della diminuzione dell'1,44 per cento previsto ad agosto", ha affermato. Secondo Tsai, il boom delle esportazioni, tuttavia, ha sostenuto l'economia di Taiwan, rendendola una delle poche economie in grado di registrare una crescita positiva quest'anno a causa delle ricadute della pandemia di coronavirus. La Dgbas ha anche previsto che l'economia di Taiwan crescerà del 3,83 per cento nel 2021, in calo di 0,09 punti percentuali rispetto alle previsioni di agosto. (Cip)