Business news: Emirati, Adnoc conferma proroga accordo con Bgp per indagine sismica in 3D

- La Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) ha confermato la proroga di un accordo con la società cinese Bgp, una unità della compagnia petrolifera cinese Cnpc, per eseguire quella che è la grande indagine sismica 3D combinata onshore e offshore del mondo. In base a quanto riferito da Adnoc, il nuovo contratto da 519 milioni di dollari per Bgp, si aggiunge agli altri contratti del valore di 1,6 miliardi di dollari siglati nel 2018 tra Adnoc e Bgp. L'accordo copre le indagini sismiche offshore 3D nelle aree di acque profonde e poco profonde degli Emirati Arabi Uniti ed estende l'ambito della campagna sismica complessiva per includere isole e aree costiere. Adnoc ha riferito che l'estensione dell’accordo spinge l'area totale da coprire dalla gigantesca campagna sismica a 85.000 chilometri quadrati. Recentemente, la società ha svelato nuove scoperte petrolifere onshore non convenzionali che si dice ammontino a un totale di 22 miliardi di barili Stb (stock tank barrel). Oltre alle nuove scoperte, il Consiglio supremo petrolifero degli Emirati Arabi Uniti ha riportato un aumento delle riserve di petrolio convenzionale ad Abu Dhabi di 2 miliardi di barili Stb. Secondo quanto riferito da Adnoc, le nuove scoperte contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo di aumento della capacità di produzione a 5 milioni di barili di petrolio al giorno entro il 2030. Attualmente la capacità è superiore a 4 milioni di barili di petrolio al giorno. (Res)