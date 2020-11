Business news: Bank Hapoalim entra a far parte del Centro finanziario di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca israeliana Hapoalim entrerà a far parte della rete globale di banche, centri finanziari, regolatori e società di Difc (Dubai International Financial Centre). Lo ha annunciato l'ufficio per i media di Dubai. L'accordo crea un quadro per entrambe le organizzazioni per forgiare la cooperazione tra le attività dei servizi finanziari. Commentando l'accordo, Arif Amiri, amministratore delegato dell'Autorità Difc ha dichiarato: "La nostra partnership fornisce a Bank Hapoalim l'accesso all'ecosistema finanziario più sviluppato, ampio e profondo della regione, consentendo loro di capitalizzare i mercati bancari e dei capitali più redditizi, offrendo opportunità di asset management, innovazione e FinTech disponibili”. Da parte sua, Dov Kotler, Ceo di Bank Hapoalim, ha affermato che l'accordo è una "pietra miliare importante", aggiungendo che fornirà "agli imprenditori israeliani FinTech una porta d'accesso all'ecosistema dinamico e vibrante di Dubai e contribuirà a promuovere l'innovazione transfrontaliera", si legge nella dichiarazione. L'accordo in ambito finanziario giunge in seguito alla firma degli Accordi di Abramo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, avvenuta il 15 settembre scorso a Washington. (Res)