Business news: Banca centrale Iraq stanzia 3,5 miliardi di euro per progetti di sviluppo

- La Banca centrale dell’Iraq ha deciso di stanziare 5 mila miliardi di dinari iracheni (circa 3,5 miliardi di euro) per finanziare progetti di carattere industriale, commerciale e agricolo, servizi e turismo. Lo ha annunciato il portavoce della segreteria generale del governo di Baghdad, secondo il quotidiano governativo iracheno "Al Sabah". “L’iniziativa ridarà respiro all’economia irachena nei prossimi mesi e incoraggerà gli investimenti locali”, ha detto il segretario generale del governo, Hamid Naim al Ghazi. Durante un incontro sul finanziamento di progetti, al quale hanno partecipato membri del governo ed esponenti della Banca centrale, sono stati discussi “i meccanismi per offrire prestiti estesi e facilitati, tramite le banche governative, per avviare progetti residenziali, industriali, commerciali, agricoli e turistici, in tutti i governatorati” del Paese. (Res)