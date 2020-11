Business news: Algeria, previsto calo del 4,7 per cento delle esportazioni di gas nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 le esportazioni di gas dell’Algeria dovrebbero diminuire del 4,5 per cento, attestandosi intorno ai 41 miliardi di metri cubi, in calo rispetto ai 43 miliardi di metri cubi del 2019. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia algerino, Abdelmadjid Attar, che ha imputato il calo alla riduzione della domanda in Europa e alla concorrenza degli Stati Uniti. Citato dal quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, il ministro algerino ha sottolineato che i ricavi derivanti dall’esportazione di petrolio e gas hanno raggiunto i 33 miliardi di dollari nel 2019 e si prevede che raggiungeranno i 23 miliardi di dollari nel 2020. Per quanto riguarda i dati a consuntivo, nei primi nove mesi dell’anno i ricavi derivanti dalle esportazioni di petrolio e gas sono calati del 41 per cento, a 14,6 miliardi di dollari, rispetto ai 25 miliardi dello stesso periodo del 2019. Il calo, secondo Attar, è imputabile alla diminuzione del 14 per cento delle esportazioni di idrocarburi nei primi nove mesi del 2020, a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19 e del crollo dei prezzi del petrolio che nel mese di settembre ha toccato i 41 dollari al barile, rispetto ai 65 dollari dello stesso mese del 2019, una differenza di ben 24 dollari. Attar ha affermato che la produzione totale di gas raggiungerà i 126 miliardi di metri cubi, rispetto ai 127 miliardi di metri cubi nel 2019, a causa di un invecchiamento dei giacimenti, dalla mancanza di nuovi investimenti per la crisi economica e all’aumento del consumo interno cresciuto del 5,3 per cento nel 2019 per un ammontare di 46 miliardi di metri cubi. Secondo il ministro dell’Energia algerino, nonostante una certa stabilità dei prezzi del petrolio negli ultimi mesi, grazie agli sforzi dei Paesi produttori del gruppo Opec+ (alleanza che riunisce i membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia) per tagliare la produzione (9,7 milioni di barili al giorno da aprile a settembre e 7,7 milioni di barili da settembre fino alla fine dell’anno), persistono i timori per un rallentamento della crescita della domanda. Attar ha rivelato che a causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia di Covid-19, il consumo di energia in Algeria è diminuito, nei primi 9 mesi di quest'anno, del 6 per cento su base annua. Anche la produzione di carburante è diminuita di circa il 10 per cento tra gennaio e settembre, rispetto allo stesso periodo del 2019, raggiungendo 103 milioni di tonnellate di petrolio equivalente. Anche la produzione di elettricità è diminuita del 4 per cento, a 50.420 gigawattora, alla fine agosto, rispetto alla produzione dello stesso periodo dell'anno scorso. (Res)