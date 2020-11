Business news: Egitto, Banque Misr e Ach acquisiscono azioni filiale Western Union

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banque Misr e Al Ahly Capital Holding Company (Ach), unità d'investimento della Banca nazionale d'Egitto, hanno acquisito ciascuna il 40 per cento delle azioni dell'International Business Associates Group for Money Transfer (Ibag), rappresentante della Western Union in Egitto. Lo riferisce il sito "Amal el Ghad". Il presidente di Banque Misr, Mohamed el Etribi, ha accolto con favore la partnership che mira a fondere il settore dei trasferimenti non ufficiali nel settore bancario in Egitto, nonché a migliorare l'inclusione finanziaria, nel quadro del ruolo della banca a sostegno dell'economia egiziana. Da parte sua, il presidente della Banca nazionale egiziana, Hisham Okasha, ha spiegato che la mossa rientra negli sforzi della banca per utilizzare mezzi ufficiali per trasferire fondi, al fine di aumentare il flusso di valuta estera in Egitto. Le riserve di valuta estera vengono trasferite principalmente dagli espatriati. (Res)