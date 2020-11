Lavoro: Filt Cgil, lottiamo per diritti dipendenti logistica, non ci risultano disdette di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In relazione a quanto affermato in un comunicato stampa da un'associazione corporativa del settore desideriamo chiarire alcune delle tante inesattezze in esso contenute". Così, in una nota, la Filt Cgil di Roma e del Lazio. "Come è nella storia e nella tradizione della Cgil, quando apriamo un tavolo di trattativa ci stanno a cuore gli interessi di tutti i lavoratori e non di una parte sola. I nostri accordi sono complessivi e riguardano molteplici aspetti e non si concentrano sugli interessi di parte o di gruppo. Nello specifico, non abbiamo mai sottoscritto l'accordo di cui si parla nel comunicato perché prima di farlo è uso sottoporlo al referendum di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti. Attualmente non ci sono trattative in corso, anche se riteniamo che trasformare tanti tempi determinati in tempi indeterminati avrebbe potuto liberare dalla precarietà molti lavoratori e lavoratrici di Amazon", spiega Filt Cgil. (segue) (Com)