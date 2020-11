Civitavecchia: comune, Acea Ato 2 approva programma interventi quadriennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I"l proficuo dialogo avviato con il gestore del servizio idrico Acea, concretizzatosi tra le altre cose nella storica operazione di pulizia di Lasco del Falegname, ha portato proficui risultati anche durante l'assemblea dei sindaci dell'auto 2". Si legge in una nota del comuna di Civitavecchia. Il Comune di Civitavecchia durante l'assemblea, alla quale ha partecipato in sua rappresentanza il vicesindaco Manuel Magliani, ha visto approvare un emendamento, di cui è cofirmatario, al programma degli interventi e piano economico finanziario per il prossimo quadriennio. "Ciò consentirà nuovi investimenti sulla rete, con un incremento di lavori per 200 chilometri", spiega il vicesindaco Magliani. (segue) (Com)