Roma: Boca-Bogino (Pd), gesto deplorevole vandalizzazione panchine arcobaleno (2)

- "Tale gesto ignobile rappresenta il culmine di una campagna diffamatoria messa in piedi dagli ambienti più retrogradi della città, che sono giunti a definire illegali e 'ideologiche' le panchine arcobaleno. Non solo l'iter amministrativo per la loro realizzazione è stato pienamente regolare, ma ci chiediamo come si possa arrivare a scagliarsi, verbalmente e fisicamente, contro ciò che simboleggia la lotta alle discriminazioni basate sulla propria sessualità e il diritto di ogni cittadino a vivere libero e sicuro nella propria città", continua la nota. "Questa non è più solo una battaglia della sinistra, questa è una battaglia di civiltà. Perciò domenica 6 dicembre alle 11.30 saremo di nuovo a piazza Gimma con i cittadini e le associazioni interessate per un presidio in favore dei diritti e per ridipingere le panchine vandalizzate", concludono gli esponenti dem. (Com)