Business news: ministro Esteri Taiwan fiducioso su sostegno ad accordo commerciale con Usa

- Il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, si è detto fiducioso che il prossimo governo degli Stati Uniti sosterrà un accordo commerciale bilaterale. “C’è un consenso bipartisan nel Congresso degli Stati Uniti sul rafforzamento delle relazioni economiche con Taiwan”, ha detto il ministro, secondo quanto riferisce “Taiwan News”. Wu ha parlato nel contesto del dialogo Usa-Taiwan Economic Prosperity Partnership (Epp), aperto a Washington. “Potrebbe essere prematuro arrivare alla conclusione che il presidente eletto Joe Biden non sia interessato a un accordo commerciale”, ha detto il ministro, ricordando che 50 senatori repubblicani e democratici hanno firmato di recente una risoluzione per chiedere al rappresentante commerciale Usa, Robert Lighthizer, di iniziare i negoziati per un accordo commerciale bilaterale con Taiwan. (Cip)