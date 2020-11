Business news: la Settimana della cucina italiana in Singapore punta sul digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia causata dal coronavirus nel Sud-est asiatico ha fatto aumentare, in pochi mesi, di 40 milioni i clienti digitali, portando il totale degli utenti internet nella regione ad oltre 400 milioni. In linea con questa tendenza la Camera di commercio italiana a Singapore, con il supporto e coordinamento dell’ambasciata d’Italia, ha puntato ai canali digitali per promuovere la Settimana della cucina italiana nel mondo. E' partita sull’app di Deliveroo una campagna promozionale per i ristoranti italiani. La campagna promossa dalla Camera di commercio italiana a Singapore e dall’ambasciata d’Italia punta a promuovere i ristoranti italiani presenti sulla piattaforma di consegna, una modalità di promozione che punta dritto alla clientela locale e che permette di dare la giusta visibilità ai ristoranti italiani certificati con il marchio dell’Ospitalità italiana. La promozione non si ferma alla parte ristorazione, ma punta anche al commercio elettronico. (Com)