Business news: Nepal, 22,8 milioni di persone hanno accesso a internet

- Circa 22,8 milioni di persone hanno accesso a internet in Nepal, su un totale di abitanti stimato in circa 28 milioni. Lo riferisce un rapporto dell’Autorità del Nepal per le telecomunicazioni (Nta), che segnala un aumento delle connessioni durante l’epidemia di coronavirus. Il 56 per cento degli utenti utilizza i dati in mobilità. Circa 5,7 milioni di utenti dispongono della banda larga da rete fissa: Adsl per 918 mila e cavo o fibra per i restanti 4,8 milioni. Il mercato della rete fissa a banda larga rappresenta il 19 per cento del totale, contro il 76 per cento della banda larga wireless. Undici milioni di persone si connettono in 3G. Circa 1,6 milioni di utenti di telefonia mobile sono clienti di Nepal Telecom, mentre 3,7 milioni di Ncell e 182.585 di Smartcell. Complessivamente Nepal Telecom ha 11,4 milioni di abbonati e Ncell 6,5 milioni. (Inn)