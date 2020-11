Business news: Msc Crociere, protocollo Covid ottiene certificato per riavvio operazioni in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Msc Crociere è la prima compagnia internazionale operante in Giappone a ricevere la certificazione di conformità per la salute e la sicurezza da parte della società ufficiale di classificazione marittima ClassNK. La certificazione del protocollo di salute e sicurezza di Msc Crociere, che ha fatto scuola nel settore, rappresenta un importante passo in avanti verso il riavvio delle operazioni della compagnia in Giappone, previsto per aprile 2021 e pone le basi alla riapertura delle vendite a dicembre, destinate ai residenti, e per iniziare a lavorare con i porti del Paese predisponendo così tutto per la prossima stagione. Lo riferisce un comunicato della compagnia. Gianni Onorato, amministratore delegato di Msc Cruises, ha dichiarato: "Siamo estremamente soddisfatti di aver ricevuto questa certificazione e siamo ora fiduciosi di poter riavviare la nostra attività in Giappone al servizio del mercato locale entro aprile 2021". Junichi Hirata, direttore generale del dipartimento Innovazione e sostenibilità di ClassNK, ha dichiarato: "Questo è il primo importante passo di un piano a più lungo termine per Msc Crociere per riprendere le attività in Giappone nella prima metà del 2021, ora lavoreremo a stretto contatto con la compagnia per raggiungere questo obiettivo". Hiroya Nakano, direttore generale del Porto della città di Yokohama, ha concordato e aggiunto: "È una grande notizia che Msc Crociere abbia ricevuto questo certificato di approvazione da parte di ClassNK per il suo protocollo di salute e sicurezza. Il Porto di Yokohama si impegna a collaborare per la ripresa delle crociere internazionali nella primavera del 2021". (Com)