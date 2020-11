Business news: accordo Giappone-Cina per ripresa viaggi d'affari senza obbligo di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone e la Cina autorizzeranno entro la fine del mese viaggi di lavoro e di interscambio senza obbligo di quarantena di 14 giorni. È quanto emerso dall'incontro avvenuto a Tokyo fra il ministro degli Esteri giapponese Toshimitsu Motegi e l'omologo cinese Wang Yi. "L'accordo sulla ripresa dei viaggi d'affari dovrebbe contribuire a rivitalizzare le economie di Giappone e Cina e promuovere la comprensione reciproca", ha detto Motegi. In base all'accordo, Giappone e Cina consentiranno agli uomini d'affari in visita per un periodo breve di essere esentati dal consueto obbligo di quarantena di 14 giorni all'arrivo se risultano negativi al coronavirus e presentano un itinerario delle loro attività. L'accordo, simile a quelli che il Giappone ha concluso con Singapore, Corea del Sud e Vietnam, risponde alle richieste della comunità imprenditoriale giapponese, che ha evidenziato che il requisito di autoisolamento di 14 giorni rappresenta un ostacolo ai viaggi d'affari in Cina. Tuttavia, per gli espatriati e altri residenti di lungo periodo, rimarrà in vigore il requisito di quarantena di 14 giorni dopo l'arrivo nei rispettivi paesi. Secondo i dati dell'Organizzazione nazionale del turismo del Giappone, la Cina ha fornito il afflusso di visitatori stranieri in Giappone nel 2019, con circa 9,59 milioni di persone, di cui circa 370 mila per affari. (Git)