Eritrea: nuovi missili sulla capitale Asmara lanciati dal Tigrè

- Altri missili hanno colpito la capitale eritrea Asmara intorno alle 22:00 locali (le 20 in Italia). Lo riferisce il quotidiano online "Eritrean Press", secondo cui una forte esplosione è stata avvertita anche nella città di Mendefera, capoluogo della Regione meridionale dell'Eritrea. Anche ieri sera Asmara era stata bersaglio di missili lanciati dalla confinante regione del Tigrè, dove è in atto l'offensiva finale delle truppe etiopi. Nelle scorse ore il premier Abiy Ahmed ha dichiarato in diretta sull'emittente statale "Ebc" che le truppe dell'esercito etiope sono entrate nella capitale del Tigrè, Macallè. Secondo il generale Berhanu Jula, vice capo dello staff e della divisione operazioni militari della Forza di Difesa Nazionale Etiope (Endf) intervenuto sempre su "Ebc", tutta la città è al momento sotto il controllo dell'esercito. (Res)