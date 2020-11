Business news: influenza aviaria, Hong Kong sospende import prodotti di pollame da prefettura giapponese di Hyogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per la sicurezza alimentare di Hong Kong ha deciso di sospendere l'importazione di prodotti a base di pollame dalla prefettura di Hyogo, in Giappone, a causa dei focolai di influenza aviaria locali. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il Centro per la sicurezza alimentare (Cfs) del dipartimento di Igiene alimentare e ambientale del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha affermato che in vista delle notifiche dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie) su un focolaio di influenza aviaria H5 altamente patogena nella prefettura di Hyogo, il Cfs ha ordinato di sospendere l'importazione di carne e prodotti di pollame, comprese le uova, con effetto immediato. Un portavoce della Cfs ha affermato che, secondo il dipartimento di Statistica della città, Hong Kong ha importato circa 50 tonnellate di carne di pollame refrigerata, circa 4.300 tonnellate di carne di pollame congelata e circa 200 milioni di uova di pollame dal Giappone nei primi nove mesi di quest'anno. (Cip)