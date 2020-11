© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 29 novembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2354m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio assenti e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la circolazione depressionaria in avanzamento sul Mediterraneo occidentale coinvolge in parte anche il Nordovest italiano, dove avremo molte nubi e deboli piogge tra Liguria e Piemonte, soprattutto tra Ponente Ligure, Langhe e Alpi marittime. Tempo più asciutto sui settori settentrionali piemontesi e VDA. Temperature con poche variazioni, in lieve calo nelle massime diurne. Ventilazione in rinforzo da Nord sulla Liguria, mare poco mosso sottocosta, mosso al largo. (Rpi)