© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Massima vicinanza alla comunità di Bitti e del nuorese colpita dall’alluvione. Siamo in contatto con la Protezione civile che lavora per aiutare i cittadini e monitorare costantemente il territorio”. Lo scrive in un messaggio su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Ai familiari delle vittime “la nostra solidarietà. Non lasceremo sola la Sardegna”, ha aggiunto. (Com)