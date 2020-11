Regno Unito-Francia: Patel, Parigi raddoppierà agenti di pattuglia nella Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di agenti che pattugliano le spiagge francesi sarà raddoppiato dalla prossima settimana per aiutare a fermare i migranti che tentano di attraversare la Manica. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno del Regno Unito, Priti Patel, secondo cui questa misura rientra fra quelle concordate nell’incontro odierno con l’omologo francese, Gerald Darmanin. Gli agenti di pattuglia, inoltre, potranno contare su vari strumenti – droni e radar – per identificare scafisti e migranti. Patel ha affermato che a causa dell'aumento delle pattuglie francesi e della condivisione di informazioni "si sta già assistendo a un calo del numero di migranti che partono dalle spiagge francesi". "L'azione che abbiamo concordato congiuntamente oggi va oltre, raddoppiando il numero di agenti di polizia sul campo in Francia, aumentando la sorveglianza e introducendo nuove tecnologie all'avanguardia, si fa un ulteriore passo avanti nella nostra missione condivisa per rendere gli attraversamenti della Manica completamente impraticabili", ha detto la ministra. Patel ha aggiunto che presto entrerà in vigore "un nuovo sistema di asilo" che sarà "rigido ed equo". (Rel)