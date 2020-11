Civitavecchia: comune, Acea Ato 2 approva programma interventi quadriennale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, sempre grazie al lavoro di raccordo svolto nei mesi scorsi dal sindaco Ernesto Tedesco e dal delegato Frascarelli e che ci ha visto protagonisti insieme ad altri Comuni, è stato fortemente incrementato il bonus integrativo idrico, per quelle fasce di popolazione, individuate dai servizi sociali, che si trovano a vivere situazioni di disagio economico e sociale anche dovuto all'emergenza socio-sanitaria di questi mesi, con la possibilità per il nostro Comune di accedere a specifiche deroghe rispetto ai parametri Isee per il bonus, attraverso procedure semplificate e sburocratizzate. Un contributo che consideriamo importante, nella consapevolezza della centralità del servizio idrico nel definire la qualità della vita dei cittadini", ha concluso il vicesindaco. (Com)