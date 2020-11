Roma: De Priamo (Fd'I), da irresponsabili assembramenti al Maximo, dimissioni Comune e Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A quanto pare nella Capitale amministrata dalla Raggi le regole non valgono per tutti". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Mentre i commercianti di tutta Italia combattono per sopravvivere contro chiusure e restrizioni, nel pieno della pandemia si consente l'apertura di un mega centro commerciale durante il 'Black Friday'. Anche un bambino avrebbe potuto prevedere gli inevitabilmenti assembramenti. Ma evidentemente di fronte ai grandi gruppi le isitituzioni hanno un atteggiamento diverso. I privati perseguono giustamente il loro interesse, il problema è la debolezza dei decisori pubblici. A prescindere dal fatto che questa struttura sia stata aperta senza la realizzazione delle opere pubbliche previste, i responsabili di Roma Capitale e della Regione Lazio che hanno consentito quanto accaduto ieri, senza neanche mettere in campo adeguate misure, dovrebbero immediatamente dimettersi e se si dovesse determinare un focolaio da Covid assumersene la totale responsabilità. Da amministrazione grillina 'Maxima' vergogna", ha concluso De Priamo.(Com)