Business news: Taiwan stima crescita Pil oltre l'1,8 per cento quest'anno

- Il Consiglio per lo sviluppo nazionale (Ndc) di Taiwan, l'unità di pianificazione politica del governo, ha previsto che l'Isola godrà di una crescita annuale del prodotto interno lordo (Pil) di oltre l'1,8 per cento quest'anno, grazie a ordini di esportazione ed esportazioni migliori del previsto nel quarto trimestre dell'anno. "La previsione è superiore all'1,56 per cento stimato dalla Direzione generale del bilancio, della contabilità e delle statistiche", ha spiegato il ministro senza portafoglio dell'Nnc Kung Ming-hsin. Kung ha attribuito la proiezione ottimistica del Consiglio alla crescita del Pil del 3,33 per cento nel terzo trimestre e a quella che ha descritto come una performance "migliore del previsto" delle esportazioni e degli ordini di esportazione nel quarto trimestre. Il 3 novembre, il Taiwan Institute of Economic Research, un think tank indipendente senza scopo di lucro, ha corretto al rialzo la sua proiezione della crescita del Pil dell'Isola nel 2020 di 0,8 punti percentuali all'1,91 per cento. Le statistiche del ministero degli Affari economici mostrano che Taiwan ha ricevuto 363,7 miliardi di dollari in ordini di esportazione per i primi tre trimestri dell'anno, con un aumento di 14,8 miliardi di dollari, o il 4,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Cip)