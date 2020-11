Business news: Cina, economia digitale ha rappresentato il 36,2 per cento del Pil nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia digitale cinese ha raggiunto 35.800 miliardi di yuan (5.450 miliardi di dollari) nel 2019, rappresentando il 36,2 per cento del prodotto interno lordo (Pil) totale del Paese, secondo un rapporto pubblicato dall'Accademia cinese degli studi sul cyberspazio. Presentato alla World Internet Conference – che si è aperta il 23 novembre a Wuzhen, nella provincia dello Zhejiang – il rapporto afferma che la pandemia di Covid-19 ha sottolineato l'importanza di Internet, mentre l'economia digitale è diventata una forza importante nel mitigare l'impatto del virus, rimodellare l'economia e migliorare la capacità di governance. A fine maggio la rete in fibra ottica cinese aveva coperto tutte le aree urbane e rurali, con il numero di abbonati che rappresentava il 93,1 per cento degli utenti fissi a banda larga del paese, il più alto al mondo, secondo il rapporto. Nel 2019, c'erano 5,44 milioni di stazioni base 4G in Cina e il consumo di traffico dati mobile ha raggiunto 122 miliardi di gigabite, al primo posto al mondo. Le transazioni del commercio online in Cina hanno raggiunto 34.810 miliardi di yuan (5.294 miliardi di dollari) lo scorso anno, con un aumento del 6,7 per cento su base annua. (Cip)