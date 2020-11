Business news: miniera rame Oyu Tolgoi, Mongolia vuole chiarimenti su progetto espansione Rio Tinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo mongolo starebbe esercitando pressioni sul gruppo minerario anglo-australiano Rio Tinto per fare chiarezza su ritardi e costi aggiuntivi non giustificati nell'ordine di miliardi di dollari nel progetto di espansione della miniera di rame Oyu Tolgoi, nel deserto del Gobi. Lo riferisce il "Financial Times". Il piano è considerato uno dei più importanti attualmente attivi negli asset di Rio Tinto, e il governo di Ulan Bator si sarebbe detto intenzionato a entrare nella joint venture che possiede l'impianto estrattivo, allo scopo di istituire un comitato speciale con l'incarico di selezionare un'azienda che controlli le spese e il processo di espansione della miniera. La richiesta di una revisione della proprietà della miniera da parte del governo, sottolinea il quotidiano economico-finanziario, aggiunge tensione al già complicato rapporto tra Rio Tinto e il governo mongolo, che da tempo starebbe cercando di migliorare gli accordi al ribasso siglati in passato con l'azienda per lo sviluppo dell'impianto. L'espansione della miniera è considerata fondamentale da entrambe le parti, dato l'enorme potenziale dovuto all'aumento dei prezzi di mercato del rame in seguito all'espansione del suo uso in veicoli elettrici e turbine eoliche. (Rel)