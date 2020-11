Business news: Propak India, fiera internazionale settore imballaggi rinviata causa pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiera internazionale Propak India è stata riprogrammata per l’anno prossimo a causa della pandemia di coronavirus: si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre 2021 nel Bombay Exhibition Center (Bec) di Mumbai (e non più dall’8 al 10 dicembre 2020 a Nuova Delhi nell’area espositiva di Pragati Maidan) Il salone è dedicato a macchinari, tecnologia e materiali per i settori dell’imballaggio, dei sistemi di riempimento, del controllo di qualità, della misurazione e per i campi collegati dell’automazione, del trasporto, dello stoccaggio, della refrigerazione e dell’etichettatura. Secondo dati di Assocham, E&Y, Forrester e Invest India pubblicati sul sito della manifestazione, l’industria della trasformazione alimentare rappresenta il 32 per cento del mercato alimentare indiano e dovrebbe raggiungere un valore di 543 miliardi di dollari quest’anno; gli investimenti esteri diretti sono consentiti con un percorso automatico nel cento per cento dei casi. Il settore degli imballaggi, stimato in circa 73,6 miliardi di dollari, è il quinto dell’economia indiana e tra quelli a più alta crescita, circa 18 per cento all’anno, soprattutto per il suo stretto legame col commercio elettronico. (Inn)