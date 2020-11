Scuola: Italia protagonista del  terzo Congresso mondiale della Transdisciplinarità  (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto internazionale, con l'apporto della coordinatrice nazionale Unesco Aspnet presso la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e valutazione del sistema nazionale di istruzione, le quattro scuole hanno rappresentato il contributo dell'Italia all'approccio e al metodo della transdisciplinarità, attraverso progetti e attività innovativi nei contenuti e nelle metodologie, negli obiettivi e nelle competenze raggiunti. La qualità dei lavori realizzati testimonia in modo concreto quanta professionalità, ricerca, passione animano quotidianamente dirigenti, docenti, studentesse e studenti, nelle aule reali e virtuali, per costruire, attraverso la scuola, un futuro migliore, nel segno della responsabilità e della solidarietà a livello planetario, a maggior ragione ai tempi della pandemia. Sfide condivise richiedono soluzioni comuni: questo vuol dire oggi essere "Cittadini della Terra" per le scuole italiane Unesco Aspnet. Le scuole coinvolte sono: Ic Mario Bosco di Lanciano; direzione didattica 4 Circolo Sigismondo Castromediano di Lecce; Liceo Niccolò Machiavelli di Roma; e IIS G.A. Pischedda di Bosa (Oristano). (Com)