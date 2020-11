Roma: vandalizzate dopo pochi giorni panchine arcobaleno a piazza Gimma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo meno di una settimana dall'inaugurazione sono state vandalizzate le panchine arcobaleno di Piazza Gimma realizzate grazie al supporto del Municipio II di Roma. Lo rende noto Francesco Angeli, presidente Arcigni Roma. "Un grave gesto da condannare che offende la lotta e il contrasto alla discriminazioni verso le persone Lgbt (lesbiche, gay, bisex e trans). Ci auguriamo che le panchine siano immediatamente ripristinate, simbolo di chi non abbassa la testa ad atti vandalici e d'odio omotransfobico. Tale gesto dimostra come ormai sia necessaria una panchina rainbow in ogni piazza di Roma. Una presa di posizione necessaria di vicinanza a chi quotidianamente subisce episodi di omotransfobia, come testimoniano le tanti segnalazioni che riceviamo al numero verde Gay help line, di cui Arcigay Roma è partner e fondatrice", conclude la nota. (Com)