Lavoro: Filt Cgil, lottiamo per diritti dipendenti logistica, non ci risultano disdette di massa (2)

- "Come riteniamo importante limitare l’abuso effettuato da Amazon delle prestazioni lavorative svolte nella giornata di domenica sopratutto dai lavoratori fragili, in condizioni economiche insoddisfacenti. In ultimo, fermo restando che la Cgil è una organizzazione democratica a cui ci si iscrive liberamente e per convinzione, non abbiamo bisogno di alimentare forme di antagonismo nei confronti di associazioni che ambiscono a rappresentare in forma corporativa i lavoratori", continua il sindacato nella nota. "Siamo impegnati invece quotidianamente per garantire diritti e tutele ai lavoratori e alle lavoratrici. Precisiamo inoltre che non ci risultano disdette di massa dalla nostra organizzazione sindacale", aggiunge Filt Cgil. (Com)